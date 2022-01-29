فرقة العباس القتالية ترد على ابو فدك: نستلم التوجيهات فقط من القائد العام

2022/01/29 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفضت قيادة فرقة العباس القتالية، المشاركة في مناورة عسكرية لرئاسة الأركان في هيئة الحشد الشعبي التي يترأسها ابو فدك المحمداوي.وذكرت وثائق حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، أن “فرقة العباس القتالية، تلقت طلباً من رئاسة الأركان في الحشد الشعبي بالمشاركة في المناورة العسكرية، والحضور للاجتماع الخاص بالاستعداد لتلك المناورة”.وفي معرض رد فرقة […]

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