السعودية.. مواطنون يصفون الحياة في جازان تحت هجمات الحوثيين

2022/01/29 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت هجمات متمردي اليمن الأخيرة ضد الإمارات صدمة.لكن في جازان السعودية لم يعد الخوف والقلق ينتابان سكان المنطقة الحدودية التي تتعرض باستمرار لهجمات الحوثيين بعدما اعتادوا على سماع أصوات اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ.

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