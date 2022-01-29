نائب يعلن عن خطوات حقيقية لإحياء الاتفاق مع شركة سيمنز

2022/01/29 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، السبت، أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ليست جديدة وانما تمتد لعقود ونسعى لحلها ، كاشفا عن خطوات حقيقية لمفاتحة السلطات التنفيذية لإحياء الاتفاق مع شركة سيمنز.وقال السلامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مشكلة الكهرباء كبيرة وتحتاج إلى خطوات جدية ودور وأضح وكبير […]

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