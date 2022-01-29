2022/01/29 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد القره غولي… ما حدثَ في القائم لا يُمكن تبريره من الحكومة العراقية أو الجهات الرسمية الأخرى بهذا التلاعب بالألفاظ وإسقاط المسؤولية عن المسبب بوجود مليون حبة مخدر عند احد المتاجرين بالمادة المخدرة لهذه الجريمة البشعة والبحث عن تبريرات غير مقنعة ومضحكة , ..نداءات التنديد وصيحات الإحتجاج والدعوات بفتح تحقيق فوري بمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (( مدينة القائم ) وحدودنا الضائعة ! ضبط مليون حبة مخدرة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (( مدينة القائم ) وحدودنا الضائعة ! ضبط مليون حبة مخدرة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).