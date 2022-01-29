الاثنين المقبل موعداً لإعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم السبت، تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لإعلان اسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بعد إتمام تدقيقها.

وذكر مكتب الزاملي في بيان إن النائب الاول لرئيس البرلمان عقد اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً الى أن 26 مرشحاً يجرى العمل على تدقيق سيرهم الذاتية.

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