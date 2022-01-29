مدرب كروي: لن ينجح أحد بقيادة المنتخب الوطني حتى لو كان غوارديولا

2022/01/29 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رأى المدرب الكروي صفاء عدنان، أن أي مدرب لن ينجح بقيادة المنتخب الوطني بكرة القدم حتى وإن كان الاسباني بيب غوارديولا.وقال عدنان لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب الصربي زيليكو بيتروفيتش هو الحلقة الأضعف دائماً في المنتخب الوطني، لم اقتنع به مدربآ للعراق لكنه جاء في وقت كانت فيه خيارات التعاقد مع المدرب قليلة”.[…]

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