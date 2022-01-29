فلسفة لعبة الكراسي

2022/01/29 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد صالح البــدراني..قبل أيام ظهر خبر عن وفاة السيد مهاتير محمد باني بلده الحديث والنموذج القيادي الفذ، ثم ظهر انه كان في حالة صحية حرجة وشفاه الله، وهو رجل في السابعة والتسعين خدم بلده مرتين في التأسيس ثم عاد ليصحح ويرمم المسار وهو بهذا العمر.لعبة البالونات: الصالح بين الصالحين يحكى عنه […]

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