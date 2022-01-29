الجيل الجديد يشترط 10 نقاط للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 15:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن حراك الجيل الجديد الحزب الكردي المعارض، السبت 10 شروط مقابل سحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتصويت لأحد مرشحي الحزبين الكرديين.

وذكرت الحراك في بيان، 29 كانون الثاني/يناير، أنّ " الشروط التي حددناها كلها تخدم شعب كردستان، وعلى حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الالتزام بجميع الشروط قبل التصويت في 7 شباط/فبراير 2022".

وحدد البيان الشروط كما يلي:

1.



خفض سعر الغاز والنفط والبنزين.

2.



الإزالة الضريبية على المواطنين وأصحاب المتاجر والشركات.

3.



إنشاء رقم بنكي للرواتب وإعادة بعض الرواتب المدخرة، ويتم توفيرها للموظفين شهريًا من خلال الحساب المصرفي.

4.



إعادة تشغيل ترقيات الموظفين.

5.



حل المادة 140 والمناطق المعزولة وضمان ميزانية المنطقة.

6.



توفير أموال طلاب الجامعات والمعاهد.

7.



توظيف خريجي الجامعات والمعاهد أصحاب العقود.

8.



دفع رواتب المتقاعدين شهريًا وتزويدهم ببطاقات مصرفية لاستلام رواتبهم من خلال تلك البطاقة.

9.



تجرى الانتخابات البرلمانية الكردستانية في موعدها.

10.



تعديل قانون الانتخابات وضمان حياد المفوضين.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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