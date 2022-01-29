القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في البصرة

2022/01/29 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، اعتقال متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد (السدرة)، تمكنت من اعتقال متهم مطلوب قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت ان "العملية تمت على اثر إجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارة عبر السيطرة".

وأوضحت انه "تم احالته الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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