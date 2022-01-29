عائلة تترك طفلة رضيعة في احدى مستشفيات ذي قار

2022/01/29 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر طبي، اليوم السبت، بأن عائلة تركت طفلة رضيعة في احدى مستشفيات ذي قار.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عائلة تركت طفلة رضيعة في احدى مستشفيات ذي قار"، لافتاً الى ان "البحث لا زال جاري عن العائلة مع التحفظ على الطفلة".

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