2022/01/29 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنـت الشركة العامة للسمنت ، التابعة لوزرارة الصناعة ، عن تخفيض أسعار مادة السمنت المُنتج في بعض المعامل التابعة لها بموجب قرار من مجلس الإدارة للعام الحالـي 2022 .وأوضح مُدير عام الشركة علـي زيـدان خلـف في بيان اليوم، :" إنَ سعر السمنت المُقاوم المُنتج في معمل سمنت الكوفة يبلُغ ( 89 ) ألف دينار للطن الواحد المُكيس بدلاً من ( 95 ) ألف دينار وأنَ أسعار السمنت العادي والمُقاوم المُنتج في معامل السمنت الشمالية والتي تشمل بادوش التوسيع وبادوش الجديد والرافدين خُفِضت إلى ( 91 ) ألف دينار للطن الواحد لكِلا النوعين بدلاً من ( 95 ) ألف دينار ".وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن ارتفاع أسعار المواد الانشائية في العراق لشهر تشرين الثاني الماضي بعد صعود الدولار أمام العملة المحلية./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيض اسعار مادة السمنت في بعض معامل الصناعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيض اسعار مادة السمنت في بعض معامل الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).