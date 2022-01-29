رئاسة اقليم كردستان: استهداف مطار بغداد تطور خطير يجب الحد منه

2022/01/29 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أدانت رئاسة إقليم كردستان القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي.وقالت الرئاسة في بيان ، إن "إستمرار محاولات زعزعة الأمن والإستقرار يُعد تطوراً خطيراً يجب الحد منه".ولفتت إلى أن "وجود التهديد والمخاطر على أمن المطارات يضرُّ بأسم العراق ومكانته"./ انتهى8

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