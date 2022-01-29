2022/01/29 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ منذ ظهور “أوميكرون” في أواخر العام الماضي 2021، والعلماء يحاولون جاهدين فهم كيفية ظهورها وتطورها، وتوصلوا إلى 3 فرضيات في هذا المجال.وانتشر متحور “أوميكرون” في جنوب إفريقيا أولا، وسرعا من تفشى المتحور الجديد من فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم، بشكل أسرع من سلالات الفيروس السابقة.وذكرت مجلة “نايتشر” العلمية أن “أوميكرون” موجود […]

ظهرت المقالة أوميكرون يثير حيرة العلماء بشأن تفسير نشأته أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوميكرون يثير حيرة العلماء بشأن تفسير نشأته) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوميكرون يثير حيرة العلماء بشأن تفسير نشأته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).