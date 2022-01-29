دراسة: هذا ما يضيفه المشي لمدة 10 دقائق يوميا إلى حياتك

2022/01/29 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..عثرت دراسة علمية جديدة أن المشي لمدة 10 دقائق إضافية كل يوم يمكن أن يطيل العمر.‏ واكتشفت الدراسة التي أجريت على 5000 أمريكي في منتصف العمر وكبار السن أن خطر الوفاة لأي سبب يشهد انخفاضا مع زيادة مستويات التمرين الرياضي.وأكد معدو الدراسة المنشورة في مجلة “جاما” العلمية أن فقط 10 دقائق […]

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