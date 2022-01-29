2022/01/29 | 15:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AQc_0cARvR8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق داخل بناية طابقين مستخدمة كمخزن للمواد البلاستيكية قرب منطقة الشورجة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق داخل بناية طابقين مستخدمة كمخزن للمواد البلاستيكية قرب منطقة الشورجة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).