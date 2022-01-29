نهب المالية ودمر الخارجية ولا يصلح لرئاسة الجمهورية !

2022/01/29 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي اخذ يستجدي الدعوة من أجل كسب التأييد لاستلام منصب رئيس الجمهورية وهو فشل في ادارة هرم الوزارة السابقة ولكل يستغيث منه والان يلهث وراء بعض الكل الفائزة في الانتخابات حتى يصبح رئيسا للجمهورية ولكن الكل ترفضه ولديه العديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد والفساد . هذا المنصب لا يستحقه […]

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