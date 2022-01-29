إندلاع حريق في بناية من 4 طوابق بمنطقة الشورجة التجارية

2022/01/29 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في بناية من 4 طوابق بمنطقة الشورجة وسط بغداد.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً إليها طابق رابع مشيد من ألواح (السندويج …

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