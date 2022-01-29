المنتخب العراقي يباشر تدريباته في لبنان استعداداً للمباراة المصيرية

2022/01/29 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشر المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، بإجراء أولَ وحدة تدريبيّة له في العاصمة اللبنانية بيروت على ملعبِ البابلية، استعداداً لمُواجهةِ نظيره اللبناني ضمن مُبارياتِ الجولة الثامنة للتصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الحصةُ التدريبيّة جرت بمشاركةِ 22 لاعباً هم: أيمن […]

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