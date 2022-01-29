القبض على 15 متهما بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/01/29 | 15:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 15 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إنه “تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة خلال الساعات الماضية من تنفيذ تسعة أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة”.وأضافت انه “في حين نفذت مفارز قسم مكافحة […]

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