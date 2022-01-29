تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا بعد انقطاع لثلاثة اشهر في ذي قار

2022/01/29 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قارافاد مصدر طبي في صحة ذي قار، اليوم السبت، بتسجل حالة وفاة بفيروس كورونا بعد انقطاع لثلاثة اشهر في المحافظة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم) أنه "بعد انقطاع عن تسجيل الوفيات لثلاثة اشهر، تم تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا"، مضيفاً انه "اخذت عينة من المتوفي للتأكد فيما لو كانت الاصابة التي نجمت عنها الوفاة هي بأوميكرون".

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