الدفاع المدني تخمد حريقاً في منطقة الشورجة وسط بغداد

2022/01/29 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن تمكنها من اخماد حريق مخازن للبلاستك داخل بناية متعددة الطوابق في منطقة الشورجة وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق بناية تجارية مكونة من ثلاث طوابق مضافاً اليها طابق رابع مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني متخذة كـ مخازن لتجارة المواد والادوات البلاستيكية في منطقة الشورجة التجارية خلف عمارة الضمان وسط بغداد".واضافت أن "الفرق طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة داخل البناية المحترقة لما يجاورها من أبنية تجارية ومخازن ملاصقة بالتزامن مع تنفيذ الاقتحام المباشر وصولاً الى قلب الحريق والسيطرة والاخماد التام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وتابعت انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية من خلال رفع العينات لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التجارية".

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