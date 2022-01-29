الكاظمي يدعو الدول الصديقة الى عدم فرض قيود على السفر الى العراق

2022/01/29 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الدول الصديقة اقليميا ودوليا ، الى عدم فرض قيود على السفر من والى العراق .وقال الكاظمي في بيان :" ان استهداف المطار محاولة لتعريض معايير الطيران الدولي للمطارات العراقية للخطر والتشكيك بالامن الداخلي ".واضاف :" ان الصمت على هذا النوع من الاستهداف يعده المجرمون غطاء سياسيا لهم "./ انتهى8

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