الكاظمي : استهداف مطار بغداد محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق..والاجهزة الامنية سيكون لها رد حاسم

2022/01/29 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي :" ان استهداف مطار بغداد محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق، التي جهدنا في استعادتها اقليميا ودوليا".وقال الكاظمي في بيان :" ان تعرض مطار بغداد لعمل ارهابي يكشف عن اصرار المجرمين على ضرب امن الشعب "، مبينا :" ان هذه العملية تأتي امتدادا لسلسلة من الاستهدافات للمنشآت المدنية والعسكرية للدولة ".واكد :" ان الاجهزة الامنية سيكون لها رد حاسم على هذه العمليات الخطيرة التي تقف خلفها اجندات لاتريد للعراق خيرا "./انتهى8

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