السعودية وجهت رسالة إلى حلفائها في لبنان: انسوا سعد الحريري

2022/01/29 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، أن السعودية وجهت رسالة إلى حلفائها في لبنان حثت فيها على أن يقوم هؤلاء بنسيان سعد الحريري والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في خبر تابعته وكالة ايرث نيوز، أن “السعودية هذه المرة حسبتها جيداً، بإبلاغها كل من يعنيهم الأمر أنه ممنوع الاعتراض على قرار رئيس […]

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