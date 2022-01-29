اثر الخروق الأمنية ..الفتلاوي: الحكومة مشتركة في عملية بيع وشراء وتوزيع المناصب

2022/01/29 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..علق النائب عقيل الفتلاوي، السبت، على عملية بيع وشراء المناصب والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظات ، مشيرا الى ان ذلك اثر كثيرا على الواقع الأمني للبلاد.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة مشتركة في عملية بيع وشراء وتوزيع المناصب، ولن تقوم بمحاسبتهم كونها جزء من ذلك” مشيراً إلى […]

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