مقاربة بين خط سكك حديد برلين بغداد وطريق الحرير

2022/01/29 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د بلال الخليفة || ان الجيوبوليتيك العالمي بعد عام 1815 قد تغير كثيرا أي بعد معركة ووترلو وهزيمة نابليون، حيث سيطرت بريطانيا بشكل كبير جدا على العالم باسرة وخصوصا بعد عام 1816 عند اعتماد الباون كعملة عالمية للتعامل ووضع مقابل له الذهب في البنك المركزي في لندن.استمر النفوذ البريطاني حتى تزعم البحار […]

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