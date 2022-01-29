يوفنتوس في ورطة بعد صفقة فلاهوفيتش

2022/01/29 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسعى نادي يوفنتوس للتخلي عن أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكنه يعاني في مفاوضات الرحيل.وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على “تويتر”، “يحاول يوفنتوس إيجاد حل للتخلي عن آرون رامزي قبل يوم الإثنين (نهاية الميركاتو الشتوي)”.وأضاف، “لا يزال بيرنلي يريد التوقيع مع رامزي على […]

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