بارتي تعيد لقب أستراليا المفتوحة إلى بلادها بعد 44 عاما

2022/01/29 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت أشلي بارتي أول أسترالية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب منذ 44 عاماً، بتتويجها السبت في ملبورن بلقب فردي السيدات أمام الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2).

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