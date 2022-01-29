تفاصيل جديدة بشأن الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية في بغداد (فيديو)

2022/01/29 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الإيراني لدى العراق، إيرج

مسجدي، موعد الجولة الخامسة من

المباحثات الإيرانية السعودية، والتي

ستجرى في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مسجدي، في حوار مع "موقع يونيوز"،

وتابعته وكالة نون الخبرية

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