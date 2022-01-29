العتبة الحسينية المقدسة تتوج أكثر من (300) فتاة ممن بلغن سن التكليف في الموصل

2022/01/29 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز الصادق الامين الثقافي غرب

نينوى التابع لقسم الشؤون الدينية في

العتبة الحسينية المقدسة الكائن في

محافظة الموصل وبالتعاون مع مؤسسة

أنوار تلعفر مهرجاناً بمناسبة ولادة

السيدة فاطمة الزهراء (عليه

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