الصحة تسجل 5827 إصابة جديدة بكورونا

2022/01/29 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها “سجلت 5827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3962 شخص للشفاء” وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

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