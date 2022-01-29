الفضل يعود لآيفون.. أرباح آبل تقفز إلى 124 مليار خلال 3 أشهر

2022/01/29 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت إيرادات شركة آبل في الربع الأخير من 2021 لتسجل 124 مليار دولار، بزيادة 11 في المئة عما سجلته في الفترة ذاتها من 2020 والتي كانت في حينها 111 مليار دولار، وفق بيان صحفي.

وتظهر البيانات المالية للشركة أن هذا الارتفاع جاء بقيادة مبيعات أيفون والتي سجلت 72 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، تبعتها مبيعات أجهزة ماك بـ 10 مليارات دولار، فيما بلغت مبيعات أجهزة آيباد والأجهزة القابلة للارتداء حوالي 22 مليار دولار.

وبلغت أرباح هذه الفترة 35 مليار دولار بنهاية 2021، مقارنة مع 29 مليار في الربع الأخير من 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في بيان صادر عن الشركة إن “النتائج القياسية للربع الرابع من العام الماضي أصبحت ممكنة بفضل مجموعة من المنتجات والخدمات الأكثر ابتكارا على الإطلاق”.

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