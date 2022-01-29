الأمن الوطني: القبض على خلية تجمع الإتاوات لصالح داعش

2022/01/29 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم السبت، القبض على عصابة لجمع الإتاوات في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان, إن مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب المحافظة تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية, وأكدت الخلية أن المتهمين اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين وأخذ الأموال منهم بالقوة.

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