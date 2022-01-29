قيادية بالاتحاد الوطني تستبعد حصول زيباري على ثقة البرلمان

2022/01/29 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت القيادية في حزب الاتحادي الوطني الكردستاني فريال عبد الله حصول مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب.

وقالت عبد الله ان البرلمان سبق وأن استبعد مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري من منصبه الوزاري على خلفية شبهات الفساد وهو ما يرجح عدم نيله الثقة لتولي المنصب لأن حزبه يتحالف الان مع أطراف تشدد دائما على ضرورة محاسبة المتورطين بالفساد.

واضافت ان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الاتحاد الوطني الذي أدار مرشحوه المنصب بنجاح في الدورات السابقة فضلا عن تقديمه مرشحا مؤهلا في الدورة الحالية.

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