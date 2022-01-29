2022/01/29 | 16:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fR_XuvcSBUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منصب رئيس الجمهورية يعمق الخلافات الكردية وملفات اخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منصب رئيس الجمهورية يعمق الخلافات الكردية وملفات اخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).