حراك برلماني لمعرفة صفة حضور النائب السابق “محمد الغزي” في الاجتماع والجلسات الرسمية

2022/01/29 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، عن وجود حراك برلماني لمعرفة سبب حضور النائب السابق عن تحالف سائرون محمد الغزي في جلسات واجتماع مجلس النواب الرسمية.وقال الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الأيام المقبلة، مع عودة جلسات مجلس النواب العراقي، سيكون هناك حراك برلماني لمعرفة سبب حضور النائب السابق عن […]

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