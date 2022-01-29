2022/01/29 | 16:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الفئات المستثناة من استقطاع مبالغ المذاخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/29 | 16:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الفئات المستثناة من استقطاع مبالغ المذاخر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الفئات المستثناة من استقطاع مبالغ المذاخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).