2022/01/29 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع تصدر توضيحاً بشأن استقطاع مبالغ المذاخر وتراكمات الرواتب ومخصصات الخطورة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:16

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