المنتخب الوطني يباشر تدريباته في لبنان

2022/01/29 | 16:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاضَ المنتخبُ الوطنيّ، اليوم السبت، أولَ وحدة تدريبيّة له في بيروت في ملعبِ البابلية استعداداً لمُواجهةِ نظيره اللبناني ضمن مُبارياتِ الجولة الثامنة للتصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.وجرت الحصةُ التدريبيّة بمشاركةِ (22) لاعباً هم كلٌ من: أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، أحمد إبراهيم، أحمد […]

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