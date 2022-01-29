الدفاع توضح بشأن إستقطاع مالي من الجنود وتراكمات رواتب الضباط

2022/01/29 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحاً بشأن إستقطاع مالي من الجنود، وتراكمات رواتب الضباط، مخصصات الخطورة للجنود.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “رداً على الأخبار التي تناقلتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن (استقطاع مبلغ 85 ألف دينار من الجنود الجرحى للمذاخر، وتراكمات رواتب الضباط، والضمان الصحي …

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