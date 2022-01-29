2022/01/29 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان استهداف مطار بغداد الدولي يشكّل تهديداً لسمعة العراق .وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر :ان استهداف مطار بغداد الدولي يمثل استهدافاً مباشراً لسيادة الدولة ومنشآتها ويشكّل تهديداً لسمعة العراق ، ولا بد من العمل الجاد لايقاف هذه الممارسات الارهابية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: استهداف مطار بغداد الدولي يشكّل تهديداً لسمعة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: استهداف مطار بغداد الدولي يشكّل تهديداً لسمعة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).