شارع الحب والأمل 1959:الفيلم الأول لناغيسا أوشيما - بلال سمير الصدّر

2022/01/29 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر شاب مراهق يبيع الحمام تتعاطف معه فتاة غنية من فتيات المدارس....لكن الحمام يعود اليه مرة أخرىهذه القصة تبدو من زمن الواقعية....من سارق الدراجة تحديداهنا يبدو أن اوشيما يكتشف طريقه،فالفيلم شديد التقشف وكانه يتبع قواعد مدرسة الواقعية الجديدة،على أننا لانعرف إن كان هذا متعمدا أو مجرد تلاقي بين الخواطر،كما أننا لانستطيع القول ان الفيلم واقعي تماما،فهذه الواقعية التي يحفل بها الفيلم،دافئة،فيها ش ......





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