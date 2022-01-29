2022/01/29 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العراق أدبعندما ترسخت اللغة وتشكلت عبر صيرورة تراكمية ربطت بين الإنسان والإنسان عبر مسالكها المعرفية بالخطاب الشفهي لتجد نفسها حاضرة كأداة تعبير وتواصل نوعي، تحول الهم المعرفي في المجتمع كي تتحول إلى شكل أخر يتميز بقدرة على الأنتقال من عالم المحدودية الزمانية والمكانية إلى عالم أكثر حركة وأقدر على البقاء، فتفتقت عقليته الجبارة لأن يجسد الصوت "الطاقة" إلى واقع مادي مرموز، لم تعد المخاطبة المباش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 19 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 19 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).