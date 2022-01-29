الجماعة الاسلامية: المواطن الكردي انهكه الفساد وغير مهتم بمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/29 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / أربيل..أكد عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين، السبت، بأن المواطن الكردي لا يكترث لمن يصبح رئيسا للجمهورية.وقال أمين لوكالة /المعلومة/ إن “المواطن الكردي المنهك والمتعب بسبب الفساد ونهب الأموال من قبل أحزاب السلطة، ينتظر تقديم الخدمات وتوزيع الرواتب بشكل منتظم”.وأضاف أن “المواطن لا يهمه من يصبح رئيسا للجمهورية، لآن جميع […]

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