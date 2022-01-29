الدفاع توضح بشأن الاستقطاعات المالية لمنتسبيها

2022/01/29 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/اصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحا بشأن الاستقطاعات المالية وتراكمات الرواتب والضمان الصحي ومخصصات الخطورة لمنتسبيها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “رداً على الأخبار التي تناقلتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن (استقطاع مبلغ 85 ألف دينار من الجنود الجرحى للمذاخر، وتراكمات رواتب الضباط، والضمان الصحي ومخصصات الخطورة للجنود)، توضح […]

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