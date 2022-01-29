توقيف 127 مهرباً في إطار مكافحة الهجرة في تركيا

2022/01/29 | 16:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوقفت السلطات الأمنية التركية، 127 مهربا بينهم 72 أجنبيا، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.وقالت وزارة الداخلية التركية، ان القوات الأمنية نفذت حملة مداهمات في عموم البلاد، لمكافحة عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين، مشيرة الى ان المداهمات أسفرت عن توقيف 127 مهربا إلى جانب ألفين و28 مهاجرا غير نظامي.وبينت الداخلية …

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