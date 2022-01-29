42 عضو في الكونغرس يعرقلون تحقيقات الجرائم الصهيونية في غزة

2022/01/29 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … دعا اكثر من 40 عضوا في الكونغرس الامريكي ادارة بايدن إلى قيادة الجهود لعرقلة لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.ونقل موقع انسايدر نيوجرسي الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المجموعة المكونة من 42 عضوا في الكونغرس الامريكي […]

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