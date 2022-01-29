الارضية سيئة.. المنتخب الوطني يباشر تدريباته في لبنان (صور)

2022/01/29 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاضَ المنتخبُ الوطنيّ، اليوم السبت،

أولَ وحدة تدريبيّة له في بيروت في

ملعبِ البابلية استعداداً لمُواجهةِ

نظيره اللبناني ضمن مُبارياتِ الجولة

الثامنة للتصفياتِ المُؤهلة لمونديال

قطر 2022.

وجرت الحصةُ

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