2022/01/29 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تصدر هاشتاك‏ ‏#اموالكم_مسيرات منصة تويتر ، بعد دعوة “كتائب حزب الله” في العراق للتبرع بمبلغ مليار دينار للشعب اليمني.ونظم مجموعة من الشباب العراقي وقفة تضامنية من اجل المساهمة في التبرع لهذه الحملة، ودعما للشعب اليمني.وذكر مغردون ان “أداءً للواجب الشرعي ونصرة للمستضعفين نتبرع باموالنا مسيرات على آل زايد وآل سلول”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترند‏ #اموالكم_مسيرات يتصدر تويتر العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترند‏ #اموالكم_مسيرات يتصدر تويتر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).