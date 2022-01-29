تراجع بالإصابات.. الصحة العراقية تسجل 5827 إصابة جديدة بكورونا

2022/01/29 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد، الذي سجل تراجعاً لافتاً برغم دخول العراق الموجة الرابعة.

وذكرت الوزارة، في بيان أنها سجلت 5827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3962 شخصا للشفاء.

وأضافت الوزارة أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ تسعة ملايين و225 الف شخص.

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